Bellingcat нашел доказательства российского происхождения "Бука", сбившего МН-17

Исследовательская группа Bellingcat опубликовала два новых доклада относительно ракетной установки "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН-17.

В первом из них опубликована новая фотография российского "Бука", сделанная до трагедии. Эта фотография была распространена российским механиком, который был в Курске, вероятно, весной 2013 года.

Команда Bellingcat называет фотографию "недостающим звеном".

Фото Bellingcat

"Эта фотография "Бука 332", на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена", - говорится в докладе.

Там отмечается, что белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с "Буком 332", снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.

Эта установка "Бук" была идентифицирована как "Бук 332" 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406).

Также установлено, что фотография механика была снята в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском.

"Фотография механика была снята в парке техники бригады, что можно установить по еще одной фотографии, снятой там же и загруженной курсантом в августе 2014 года. На этой фотографии виден тот же розовый контейнер для ракет "Круг", что и на фотографии "Бука 332", снятой механиком. Эта фотография имеет геотег в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском. Достоверность геотега подтверждается сравнением элементов фотографии со спутниковым снимком", - говорится в докладе.

Второе фото, которое помогло установить местоположение "Бука"

Найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии.

"Журналистке РБК Инне Сидорковой удалось пообщаться с человеком, связанным с этой фотографией. Он подтвердил, что это механик со снимка Бука 332 и, по его воспоминаниям, в 2013 году он находился в Курске. На вопрос журналистки, возможно ли, что это 2014 год, он ответил, что "это возможно". Помимо фотографии "Бука 332", в этом альбоме присутствуют фотографии заряжающей машины 9А85 комплекса "С-300", машины специального назначения (возможно, 9С52 "Поляна-Д4" и еще одной установки комплекса "Бук-М1", - говорится в докладе.

Bellingcat приходит к выводу, что данная фотография практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014.

Во втором докладе опубликованы данные российских солдат, перевозивших "Бук" до российско-украинской границы.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.



Следователи собирают информацию о двух фигурантов дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.



В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.



Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда