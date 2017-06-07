Сытник: Судью Вовка проверяли как кандидата в судьи Верховного Суда

Обыски у судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка проводили, потому что он претендует на должность в новом Верховном суде.



Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью DW, комментируя майские обыски у судьи дома и в кабинете.



"Судья Вовк не задекларировал дорогой объект недвижимости, в котором он проживает со своей бывшей женой. При том этот развод был фиктивным, потому что мы видим, что пересечение границ супруги постоянно осуществляло вместе – в направлении Дубаи и в других нерабочих, скажем так, направлениях ... ", – пояснил он.



По словам Сытника, "люди продолжают жить вместе, находиться в браке и проживать в этом доме, для "спасения" которого этот фиктивный развод и был сделан".



"Основной целью обыска была фиксация места проживания субъекта, что давало бы основания утверждать, что он, будучи обязанным задекларировать дом, не сделал этого. Подтверждение того, что там ведется совместный быт. Это все было задокументировано", - пояснил директор НАБУ.



На замечание, что в Окружном административном суде Киева в 2015 году уже проводили обыски прокуратура и столичное Управление по борьбе с организованной преступностью, Сытник сказал:



"Он (Вовк) – кандидат в судьи Верховного суда. И это не просто была проверка в рамках анализа электронной декларации. Это была проверка его как кандидата на судью Верховного суда. Поэтому мне странно, что сам Вовк считает, что там есть политическая составляющая".



"Немного смешно наблюдать, как люди, которые занимают должность судей по 10 лет, ведут себя подобным образом. Ты юрист – сформируй свою юридическую точку зрения, объясни происхождения имущества и иди гуляй", - добавил он.



"Наше дело – собрать доказательства и убедить прокурора, что их достаточно для представления этого дела в суде", – пояснил Сытник.

Как известно, в апреле "Автомайдан" публиковал расследование незадекларированного имущества одиозного судьи Вовка, а 26 мая детективы НАБУ пришли с обыском к нему домоу и в Окружной админсуд Киева. .

Несмотря на коллекцию часов, 33 вылета за границу в течение 3 лет и связи с Сергеем Киваловым и Александром Грановским, Павел Вовк успешно прошел собеседование как кандидат в Верховный Суд.

Алена Рощенко, УП