СММ ОБСЕ предоставила подробности взрывов в Луганске

СММ ОБСЕ рассказала подробности о двух взрывах в Луганске, которые произошли в пятницу.

Об этом говорится в отчете миссии за 7 июля.

"Во второй половине дня 7 июля, в Луганске наблюдатели слышали 2 взрыва. Около 15:27 команда Миссии услышала 1 взрыв примерно в 200 м к юго-востоку от своего местоположения", - говорится в сообщении.

"По оценке, этот взрыв прогремел неподалеку от здания на пл. Героев Великой Отечественной Войны, 10а, используемый членами" ЛНР "как штаб-квартира", - отметили в миссии.

При этом в миссии отмечают, что на месте им не удалось ничего зафиксировать, поскольку "место взрыва на ул. 3-й Донецкой, 1/2, было отгорожено вооруженными членами "ЛНР" в форме полицейского типа".

"Примерно через 90 минут, находясь на юго-восточной окраине Луганска, члены патруля Миссии услышали еще 1 взрыв примерно в 2 км к юго-западу, который, по дальнейшей оценке, раздался на ул. Коцюбинского, 6, ориентировочно в 150 м к северу от места предыдущего взрыва. Миссия уточняет сообщение о том, что в результате взрыва один человек погиб, а еще несколько получили ранения ", - отметили в отчете.

Больше никаких подробностей нет.

Как известно, в пятницу, около 15:30, в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв, была ранена женщина.

СМИ боевиков заявили, что в результате взрыва в центре оккупированного Луганская погибла "полковник народной милиции ЛНР", однако эта информация пока официально не подтверждена. Также СМИ боевиков сообщали о пяти раненых.

Впоследствии стало известно о втором взрые.

Украинская сторона СЦКК предостерегала, что взрывы в Луганске 7 июля, возможно, только начало серии подобных терактов против мирного населения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Украинская правда