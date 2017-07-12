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Янукович подает жалобу на Украину в ЕСПЧ

Среда, 12 июля 2017, 14:42

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в течение месяца подаст жалобу о нарушении права на доступ к правосудию и на защиту в Европейский суд по правам человека.

Об этом в среду заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк, передает российское агентство ТАСС.

"Жалоба Виктора Януковича о нарушении права на доступ к правосудию и, таким образом, на защиту против Украины финализируется. В течение месяца мы ее передадим в ЕСПЧ", - сообщил адвокат.

По его словам, защита в Украине обжаловала отказ суда разрешить участие Януковича в процессе о государственной измене в порядке международной правовой помощи (через Минюст РФ и Ростовский областной суд), а также отказ судьи разъяснить такое решение.

При этом, отметил Сердюк, были исчерпаны все механизмы национальной защиты по этому вопросу.

"После того, как все инстанции отказали нам в наших жалобах и требованиях привлечь Януковича к участию в процессе, то есть все средства национальной защиты были исчерпаны, процесс будет происходить непосредственно в международной инстанции", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил адвокат, жалоба в ЕСПЧ "будет подана, не дожидаясь решения суда о госизмене, так как решение суда о начале заочной процедуры, которым было фактически отказано Виктору Януковичу в участии в этом деле, уже есть, окончательно вступило в силу и не подлежит обжалованию".

Как известно, 6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката с Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи. Им стал Виталий Мешечек.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.

На предыдущем заседании суд принял решение о проведении специального судебного производства, поскольку обвиняемый не явился на судебное заседание.

5 июля Янукович заявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

6 июля защиту Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

Темы: Януковичсуд
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