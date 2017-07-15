HRW требует от боевиков освободить Асеева
Международная правозащитная организация Human Wright Watch требует от боевиков ОРДО немедленно освободить блоггера Станислав Асеева, более известного под псевдонимом Васин.
Об этом говорится в заявлении организации.
"Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) на востоке Украины нелегально удерживают блогера, известного своими проукраинскими взглядами уже в течение шести недель", - говорится в заявлении.
По словам Хью Вилльямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии, то, что писал Асеев, не нравилось руководству так называемой "ДНР", именно поэтому он стал жертвой.
"Он - жертва насильственного исчезновения - очень тяжкое преступление по международному праву, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, ни во времена мира, ни войны", - сказал Вилльямсон.
HRW требует немедленно освободить Асеева, а виновных в его похищении наказать.
В свою очередь боевики отказываются признать факт похищения Асеева и объявили его в розыск как пропавшего без вести.
Как сообщалось, украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории.
Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.
В Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека 13 июня сообщили, что пытаются выяснить, что произошло и где находится журналист.
В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Асеева.
Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.
Украинская правда