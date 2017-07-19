Глава АП: Между Гройсманом и Порошенко конфликта нет, есть дискуссии

Глава Администрации президента Игорь Райнин заявляет, что между президентом и премьером нет конфликта, но есть дискуссии по отдельным вопросам.

Об этом он сказав в интервью Интерфакс-Украина.

"Есть ли конфликт между президентом и премьером? Четко могу сказать: конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют, и это нормально, без них, наверное, тоже было бы неправильно, но если взять те истории, которые подаются в информпространстве, говорю ответственно – эти истории сильно преувеличены", - заявил Райнин.

Он также добавил, что вопросы, возникающие в процессе взаимодействия президентской вертикали и Кабмина, решаются оперативно.

При этом Райнин не видит рисков разбалансирования работы Кабмина из-за наличия конфликтов между отдельными министерствами.

"Правительство коалиционное, а значит, предполагает наличие управленческих команд. Цель общая – развитие страны, подходы могут быть разные. Это нормально. Я не вижу на сегодня рисков разбалансирования работы Кабинета министров", - сказал глава АП.

Кроме того он считает, что система государственной власти в Украине достаточно сбалансирована.

"Хотя, безусловно, предела совершенству нет. Нужны ли конституционные изменения? Нужно обсуждать с позиций развития страны. Что это даст в итоге, и какая система наиболее оптимальная", - отметил Райнин.

Вместе с тем, как он утверждает, пока не было профессиональной дискуссии о необходимости внесения изменений в Конституцию.

Как сообщалось, в окружении президента Петра Порошенко назревает конфликт из-за сближения премьера Владимира Гройсмана с Арсением Яценюком и "Народным фронтом".

Больше об этом читайте в статье "Украинской правды" "Первая "тройка" Порошенко: кризис управления и войны в окружении президента".