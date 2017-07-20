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"Вести" жалуются Порошенко: На нас готовят атаку, скоро закрываемся

Четверг, 20 июля 2017, 14:31

Медиахолдинг "Вести" написал открытое письмо украинской власти, в котором жалуется, что ГПУ планирует незаконно вывести его СМИ с рынка.

Соответствующий документ распространила пресс-служба холдинга.

"Независимые украинские СМИ – радио "Вести", газета "Вести", сайты vesti-ukr.com и ubr.ua - из-за действий правоохранительных органов находятся под угрозой закрытия. В любой момент журналисты могут быть физически лишены возможности исполнять свои профессиональные обязанности", - говорится в заявлении.

Письмо, в частности, адресовано президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, председателю Верховной Рады Андрею Парубию, а также министру внутренних дел, генпрокурору, главе Национального союза журналистов и уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Холдинг жалуется, что 14 июля 2017 Главная военная прокуратура ГПУ провела обыски в его редакциях, во время которых якобы нарушила права человека.

Однако, утверждают "Вести", это еще не конец - по данным их источников, "в ближайшее время планируется новая атака на ресурсы холдинга".

"По представлению Военной прокуратуры готовится решение об аресте и наложении запрета на пользование помещениями, где находятся редакции радио "Вести", газеты "Вести", сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua. В результате работа всех ресурсов будет остановлена", - подчеркивают журналисты.

"Требуем вмешаться в ситуацию и остановить беспрецедентное давление на наши медиаресурсы и журналистов редакции", - завершает свое обращение медиахолдинг.

Как сообщалось, 14 июля Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией провела комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в частности в "Вестях".

Главный военный прокурор Анатолий Матиос надеется, что газета "Вести" перестанет приносить доход Клименко. Правоохранители утверждают, что обыски связаны не с публикациями, а с финансированием ресурса.

Совет Европы присвоил второй уровень угрозы обыскам в редакции радиостанции "Радио Вести" с использованием силовых спецподразделений.

Украинская правда

Темы: СМИмедиаГенпрокуратураПорошенко
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