В СБУ назвали фамилии российских военных из роты Агеева

СБУ установила личности 15 российских военных, которые воюют в составе разведывательной роты так называемой 4 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Их назвал на брифинге в субботу глава СБУ Василий Грицак.

Именно в этой роте воевали захваченный 24 июня в плен российский контрактник Виктор Агеев и убитый руководитель ДРГ Александр Щерба.

Вся графика с сайта СБУ

"Установлено, что кроме Щербы и Агеева, в составе только одной разведывательной роты так называемой 4 бригады 2 армейского корпуса "ЛНР" воюют как минимум 15 граждан РФ, так называемые "их там неты". В этом подразделении почти все командные посты занимают кадровые и контрактные военнослужащие ВС РФ", - сказал Грицак.

Он отметил, что установлением конкретных фамилий занимались аналитики СБУ, а также волонтеры и журналисты. Также, по словам Грицака, эта информация подтверждается показаниями захваченного в плен Агеева.

"Начальник разведки 4 бригады майор ВС РФ Данилов Сергей Николаевич. В июне состоялась ротация, до этого - майор Каменев Антон Валерьевич (позывной "Мангуст"). Командир разведывательной роты - лейтенант Алексей Калугин (позывной "Калуга"). Командиры разведывательных взводов и отделений этой разведроты - все граждане России, контрактники ВС РФ: Полетаев Станислав Александрович (позывной Таллер), Карасев Валерий Александрович (позывной "Карась"), Архипов Владимир Александрович (позывной "Тайга"), Хилько Михаил Михайлович (позывной "Скиф"), Стрижевский Игорь Леонидович (позывной "Стрижак"), Кандауров Анатолий Анатольевич (позывной "Веселый").

Грицак отметил, что это лишь пример одной разведроты, а таких подразделений на Донбассе много, и СБУ будет постепенно обнародовать информацию о других.

Глава спецслужбы также заявил, что информация о присутствии российских военных на Донбассе будет передана в суд ООН в Гааге.

"СБУ приводит очередные доказательства участия российской агрессии и попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, которые в ближайшее время будут переданы в Международный суд в Гааге", - сказал он.

Грицак напомнил, что Украина инициировала иск в суд ООН относительно поддержки РФ терроризма на востоке нашего государства в январе 2017 года.

"Уже переданы тысячи страниц документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - отметил он.

Как сообщалось, 24 июня в зоне АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

Позже в Генштабе сообщили, что ДРГ руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.



Кроме того, в плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев.

Екатерина Тищенко, УП