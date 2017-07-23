Порошенко рассказал, чего потребует во время разговора "нормандской четверки"
Президент Петр Порошенко во время телефонных переговоров в "нормандском формате" будет требовать немедленного обеспечения "тишины" на Донбассе.
Об этом говорится на странице президента в Facebook в воскресенье.
"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины", - отметил он.
"В случае невыполнения - усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", - добавил Порошенко.
Как известно, телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся в понедельник, 24 июля.
Как сообщал ранее министр иностранных дел Павел Климкин, основной темой"нормандских" переговоров президентов станут вопросы безопасности иосвобождения заложников.
Украинская правда