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Порошенко рассказал, чего потребует во время разговора "нормандской четверки"

Воскресенье, 23 июля 2017, 11:32

Президент Петр Порошенко во время телефонных переговоров в "нормандском формате" будет требовать немедленного обеспечения "тишины" на Донбассе.

Об этом говорится на странице президента в Facebook в воскресенье.

"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины", - отметил он.

"В случае невыполнения - усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита Большой Семерки", - добавил Порошенко.

Как известно, телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся в понедельник, 24 июля.

Как сообщал ранее министр иностранных дел Павел Климкин, основной темой"нормандских" переговоров президентов станут вопросы безопасности иосвобождения заложников.

Украинская правда

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Темы: Порошенкомеждународная общественностьДонбасс
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