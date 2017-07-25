Полиция: стрельба в Днипре связана с экономическими вопросами
Перестрелка в городе Днипро вечером 24 июля, в которой погибли два АТОшника, произошла из-за экономических, а не криминальных или политических вопросов.
Об этом заявил заместитель начальника – начальник криминальной полиции Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Олег Грозь на брифинге 25 июля.
"Где-то в 19 часов в ресторане "Дом", проспект Гагарина-95, участники события встретились, у них была беседа по поводу выяснения каких-то своих личных вопросов. Встреча не носила криминальных, политических и другого характера – на встрече решались исключительно вопросы. Видимо, не пришли к единому мнению – и одна из сторон решила разрешить его силовым способом", – сказал он.
"В результате у нас возникла перестрелка, в результате перестрелки – два погибших и пять человек ранены, в том числе Эдмонд Саакян и четверо нападавших", – констатировал полковник.
Он уточнил, что одна из сторон сначала прибегла к физической агрессии, а затем применила оружие.
"Два человека из этих четверых задержаны по 208 статье, им вменяется уже обвинения, и роль еще двух человек будет изучена", – сообщил Грозь.
Позже на брифинге уточнили: "Многие из нас пытались связать этот инцидент с событиями 9 мая по одной причине, что Эдмонд (Саакян) является главой комиссии по работе с правоохранительными органами и прокуратурой по событиям 9 мая".
"На сегодняшний день я вам могу сказать, что однозначно – это не события, связанные с 9 мая", – сообщил участник брифинга.
На вопрос, какая сторона первой применила оружие, пресс-секретарь полиции ответила: "Проводятся следственные действия".
Как известно, 24 июля вечером в результате перестрелки в Днепре погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.
Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.
Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.
Полиция рассматривает это нападение как умышленное убийство.
Алена Рощенко, УП, дополнено