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Порошенко о санкциях для России: Цена агрессии должна расти

Среда, 26 июля 2017, 10:06

Президент Петр Порошенко доволен тем, что Палата представителей США поддержала законопроект, который позволит усилить санкции для Российской Федерации.

"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!", – написал он в Twitter.


Первый заместитель главы Верховной Рады и участница минских переговоров Ирина Геращенко также поблагодарила Конгресс США за поддержку санкций.

"419 за – это очень мощно и однозначно. Россия – агрессор. Должна ответить за все. А мы на правильном пути на нашем дипломатическом фронте", – считает она.



Депутат и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев также отметил, что Конгресс США почти единогласно одобрил "санкции против тройки неадекватных режимов – Россия, Иран, Северная Корея".

"Это не косметические, а болезненные ограничения, которые заставили подпрыгнуть на стульях и запаниковать и агрессоров в Кремле, и пособников и путинферштеееров в Европе", – написал он в Facebook.

"Закон еще должен пройти Сенат и подпись Трампа, дата рассмотрения пока неизвестна, но уже можно сказать, что убедительность голосования конгрессменов окажет огромное влияние на дальнейшее прохождение санкций, которые уже назвали беспрецедентными со времен холодной войны", – добавил парламентарий.


Как известно, 25 июля Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи, несмотря на замечания президента Дональда Трампа.

Среди прочего, документ закрепляет действующие санкции против России, вводит для президента США согласование с Конгрессом решения об ослаблении санкций, а также предусматривает возможность введения новых санкций.

Новые санкции могут быть введены против российских госпредприятий металлургической и горнодобывающей отрасли, железнодорожной сферы, в финансовом и энергетическом секторе РФ.

Также предусмотрено введение санкций для лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированной Россией территории, а также тех, кто действует в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

В случае окончательного принятия документа возможны санкции из-за кибератак с российской стороны, усиления оборонных возможностей правительства Сирии и тому подобного.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияСШАПорошенкоГеращенко Ирина
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