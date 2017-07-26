Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Украина не препятствовала встрече консулов ​​ РФ с Агеевым

Среда, 26 июля 2017, 17:21

Служба безопасности отвергает обвинения России относительно недопуска российских консулов ​​к пленному российскому военному Виктору Агееву.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отмечают, что 6 июля, через две недели после задержания Агеева, Генеральное консульство РФ в Харькове направило письмо с просьбой предоставить разрешение на встречу с Агеевым.

"СБ Украины 13.07.2017 направило ответ, в котором на основании действующего законодательства Украины российской стороне было сообщено, что разрешение на проведение встречи с Агеевым должностными лицами Генерального консульства РФ в Харькове будет предоставлено после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российскую сторону будет проинформировано дополнительно", - отмечает пресс-служба.

Также в СБУ считают безосновательными обвинения Министерства иностранных дел России в нарушении Украиной международного законодательства.

"Вместе с тем СБУ хочет напомнить российским дипломатам об их подобной практике действий на примере препятствование проведению встречи консульских работников МИД Украины с гражданином Украины Олегом Сенцовым, который был незаконно задержан представителями российских спецслужб в мае 2014 года", - добавляют в службе.

Кроме того пресс-служба отметила, что украинские консулы смогли встретиться со Сенцовым только через полтора года после его заключения, а также после вынесения судом незаконного обвинительного решения.

Ранее МИД России заявило, что СБУ не допускает российских консулов ​​к Виктору Агееву, утверждая, что украинская сторона нарушает международное законодательство.

Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: