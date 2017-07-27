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Грузия не выдаст Украине Черновецкого – прокуратура

Четверг, 27 июля 2017, 09:51
Грузия не выдаст Украине Черновецкого – прокуратура

Прокуратура Грузии заявляет, что не получала от Украины требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне.

Как сообщает "Грузия online" со ссылкой на прокуратуру, даже в случае получения такого требования, это не может произойти, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии.

"В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, однако, и в случае существования такого требования он не может быть передан, так как является гражданином Грузии, а согласно Конституции Грузии передача грузинского гражданина другой стране недопустима", – заявило ведомство.

Сам Черновецкий распространил в Facebook это сообщение.

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что следователи Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 УК Украины. Ему вменяют незаконное строительство на Парковой дороге в Киеве вертолетной площадки, которой планировал пользоваться тогдашний президент Виктор Янукович.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧерновецкийГрузияГенпрокуратура
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