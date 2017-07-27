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САП: Поляков снова отказался надеть браслет – убежал от прокуроров

Четверг, 27 июля 2017, 17:15

Народный депутат "Народного фронта" Максим Поляков снова отказался надеть электронный браслет слежения.

Об этом "Українським новинам" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Не надели браслет, так как депутат убежал", – сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура откроет уголовное производство в отношении депутата в связи с невыполнением решения суда.

При этом сам Поляков в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что на него никто не пытался надеть браслет.

Он заявил, что его деятельности как депутата Рады препятствовали сотрудники Национального антикоррупционного бюро, в связи с чем он написал заявление в полицию.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат. Парламент дал разрешение на привлечение их к ответственности.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог.

Темы: янтарьАнтикоррупционная прокуратуранеприкосновенность
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