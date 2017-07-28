Сакварелидзе вернулся в Украину, его встретили аплодисментами

В ночь на пятницу в Украину вернулся экс-заместитель генерального прокурора Украины, представитель партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" Давид Сакварелидзе.

Видео встречи Сакварелидзе в киевском аэропорту "Жуляны" опубликовано на странице партии в facebook.

В аэропорту он заявил, что с Саакашвили поступили несправедливо, однако экс-президент Грузии намерен вернуться в Украину и продолжать политическую борьбу.

"С Михеилом поступили так, как поступают с украинцами 25 лет. С ним поступили как с обыкновенным украинцем (…) поэтому, я думаю, что это еще раз подчеркивает, что Михаил занял правильную сторону. Он оказался на правильной стороне простых людей", - заявил он.

Сторонники партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" в "Жулянах" FB Валентин Бондаренко

Сакварелидзе выразил уверенность в том, что Саакашвили сможет вернуться в Украину.

"Наша борьба только продолжается. Начнем работу и быстро-быстро вернем Михеила в считанные дни в Украину. Спасибо всем. Все только начинается. Вместе победим", сказал экс-заместитель генпрокурора Украины.

Он подчеркнул, что Саакашвили заедет в Украину по украинскому паспорту.

"Его будут встречать, наверное, в тысячи раз больше людей чем сейчас, поскольку приехать или не приехать Михеил не решает (…). Это решает украинский народ. Если украинский народ решит, что он должен приехать, то он приедет (…). По украинскому паспорту он заедет, и будет находиться и бороться до конца, как должен бороться простой украинец", заявил Сакварелидзе.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ранее в киевском аэропорту "Жуляны" объявили о пожаре и попросили покинуть здание ожидающих прилета Сакварелидзе.

Как известно, в среду, 26 июля, нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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