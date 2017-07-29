Саакашвили будет обращаться в админсуд из-за лишения гражданства

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил что намерен обратиться в административный суд из-за того, что его лишили украинского гражданства.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

На вопрос, в каком суде он будет обжаловать данное решение, Саакашвили заявил, "Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург".

На уточняющий вопрос, имеет ли в виду Саакашвили Европейский суд по правам человека, тот ответил: "Да".

Саакашвили также высказал мнение, что скоро в Украине изменится политический класс.

"В Украине была революция, но не было революционных изменений. Революцию надо заканчивать изменениями и реальной заменой политического класса. И это произойдет в ближайшие месяцы. Новый политический класс готов", - считает он.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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