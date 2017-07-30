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СБУ: Из плена боевиков освобожден судья Апелляционного суда Луганщины

Воскресенье, 30 июля 2017, 20:17
СБУ: Из плена боевиков освобожден судья Апелляционного суда Луганщины

Из плена боевиков ОРЛО освобожден действующий судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко.

Об этом 30 июля сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, Руденко был возвращен на контролируемую украинскими властями территорию 29 июля при содействии волонтерской группы "Патриот".

"Девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в МГБ "ЛНР". Руководство СБУ уведомило президента Украины об освобождении судьи", - отметили в СБУ.

По словам самого Руденко, он был задержан боевиками 15 октября 2016 года во время пересечения пункта пропуска "Станица Луганская".

"Я был помещен в изолятор временного содержания МГБ "ЛНР", где содержался 9 месяцев. Сначала находился в одиночной камере, 46 суток, после чего меня перевели в общую камеру", - сообщил он.

Руденко добавил, что после задержания 12 суток никто из представителей ОРЛО не общался с ним и не объяснял причин задержания.

"На 13 сутки со мной начали работать оперативные работники "МГБ "ЛНР". Мне выдвигали обвинения в том, что я, как действующий судья, принимал решения по определенным уголовным делам в части сепаратизма в отношении "граждан "ЛНР". На меня завели дело по ст. 335 "Уголовного кодекса "ЛНР" по подозрению в госизмене, было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Руденко.

"Домой вернулась еще одна заложница террористов - Людмила Сурженко. Несмотря на то, что Людмила является инвалидом с детства, она была обвинена МГБ "ЛНР" в шпионаже в пользу украинских военных и подвергалась пыткам", - также сообщили в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что судья Руденко и заложница Сурженко были внесены в Минские списки и за их освобождение Украины боролась с момента незаконного заключения.

Как известно, 29 июля координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко сообщил, что освобождены два человека, которых задержали боевики вместе с украинским журналистом Станиславом Асеевым, они находятся на подконтрольной Украины территории.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что вопрос о судьбе Сурженко украинская сторона поднимала на последней встрече ТКГ в Минске, а факт пыток Сурженко станет предметом "жесткого разговора во время скайп-конференции по заложников в формате Минской гуманитарной группы" в понедельник.

Украинская правда

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Темы: пленныеДНРСБУ
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