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Amnesty International требует от боевиков указать, где находится Васин

Среда, 5 июля 2017, 04:42

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призывает боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станистлав Васин.

Об этом сообщили в представительстве организации, передает "УНИАН".

В частности, отмечается, что Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками "ДНР". Семья и друзья пропавшего журналиста опасаются, что он был задержан так называемой "властью" и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор нет достоверной информации о его судьбе и местонахождении.

"Мы требуем от так называемой "власти" "ДНР" раскрыть местонахождение Станислава Асеева, и не допустить применения к нему пыток или иного жестокого обращения", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В организации отмечают, что для "Министерства государственной безопасности" "ДНР" является обычной практикой 30-дневные аресты лиц, подозреваемых в нелояльности к боевикам или "подрывной" деятельности, и содержание их без связи с внешним миром. В этой связи сказано, что, как правило, 30-дневные сроки содержания под стражей постоянно продлевают, и человек остается лишенным возможности контактировать со своей семьей или адвокатом.

Также Amnesty International призывает требовать от "ДНР" немедленно прекратить практику произвольных задержаний гражданских лиц и другие нарушения прав человека, включая пытки и другие виды жестокого обращения.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом - Станистлав Васин.

В СБУ заявили, что Станислав Асеев действительно исчез в начале июня на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Как известно, Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: права человекаДНР
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