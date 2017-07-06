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ФСБшникам, задержанным на Херсонщине, дали 15 суток и штраф

Четверг, 6 июля 2017, 01:19
ФСБшникам, задержанным на Херсонщине, дали 15 суток и штраф

Суд приговорил двух задержанных в Херсонской области военнослужащих  ФСБ России к 15 суткам административного ареста и штрафам по 320 грн.

Соответствующие записи о постановлениях суда в отношении задержанных № 657/1368/17, № 657/1369/17  опубликованы в Едином государственном Реестре судебных решений Украины, пишет InformNapalm

Решением суда и первому, и второму представителю ФСБ России (ФИО в решениях суда не раскрываются) присуждено 15 суток и штраф в размере 320 грн. При этом в протоколе указывается, что все изъятые вещи будут им возвращены.

"Постановления Каланчакского райсуда Херсонской области выглядят небрежно и содержат массу неточностей. Возможно, суд намеренно их внес для смягчения приговора", - пишут авторы публикации.

В частности, неверно указан номер части, в которой служат арестованные. Кроме того, согласно решению суда, их задержали в 11:00 30 июня на побережье Малой Косы в шести километрах от Александровки Херсонской области, тогда как ранее в Госпогранслужбе заявляли о задержании ФСБшников в 00:30.

Как известно, в ночь на 30 июня 2017 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ РФ.

Сообщалось, что во время задержания у обоих не было оружия и сопротивления они не оказывали. Однако бойцы 56 отдельной мотопехотной бригады, в ночь на 30 июня задержали двух сотрудников ФСБ РФ сообщили, что задержание прошло с применением приемов рукопашного боя.

Позже пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

Украинские пограничники расценили это как подтверждение того, что задержанные являются военнослужащими РФ.

Каланчацкий суд арестовал задержанных пограничников ФСБ РФ на 15 суток.

Темы: ФСБКрымХерсонская областьсуд
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