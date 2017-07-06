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Адвокат Януковича передаст суду его отказ от защиты

Четверг, 6 июля 2017, 09:16

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк 6 июля подаст заявление экс-президента об отказе от защиты.

Об этом Сердюк сообщил "Украинской правде".

"Да, отказ будет подан. Легитимизировать процесс, который решили проводить без Виктора Януковича, несмотря на его требования, привлечением госадвоката уже будет невозможно...", – заявил он.

По словам Сердюка, он уже едет в суд.

Как известно, 6 июля в Оболонском райсуде Киева продолжится процесс по делу против Януковича о государственной измене.

Накануне экс-президент, который сбежал в Россию более трех лет назад, объявил о нежелании участвовать в этом процессе и отзыве из суда своих адвокатов.

По утверждению Сердюка, после принятия этого любое решение Оболонского райсуда в этом производстве будет "юридически ничтожным".

В военной прокуратуре же заявили, что Януковичу предоставят государственного защитника.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Януковичсуддело о госизмене
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