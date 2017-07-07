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Розенблат назвал Украину "дебильной страной" – Луценко

Пятница, 7 июля 2017, 12:25

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает несомненной доказательности продемонстрированного на заседании регламентного комитета Верховной Рады оперативного видео с доказательствами коррупционной деятельности народного депутата БПП Борислава Розенблата.

Об этом он сказал на заседании комитета 7 июля.

"Борис Соломонович, это не художественный фильм. Никакого Безрукого артиста мы не приглашали. Это – документальный фильм, на основании законно полученных материалов негласных следственно-розыскных действий, которые санкционировал суд", – обратился Луценко к Розенблату.

Генпрокурор отметил, что попытки привести сомнения в законности действий прокуратуры нет оснований. Луценко сказал, что все его личные сомнения отпали, когда он увидел, как Розенблат обращается к агенту НАБУ "Катерине":

"Солнце, у нас такая жизнь, бл..., с этой дебильной страной", – процитировал он расшифровку оперативного видео.

"Борис Соломонович, составляйте мандат и прекращайте здесь кино. Вы все это сделали. Прекращайте здесь кино и играть из себя ангела", – воскликнул эмоционально Луценко.

В свою очередь Розенблат пропросил генпрокурора "не совершать давление" на него и сказал, что является "взвешенным человеком".

"Я вижу. Все взвешиваете: янтарь,"бабки"...", – сказал на это Луценко.

Эти слова генпрокурора вызвали аплодисменты.

Как сообщалось, народный депутат БПП Борислав Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами для подтверждения представления на снятие неприкосновенности.

7 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности задержание и арест народного депутата от БПП Борислава Розенблата.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Статья, по которой народного депутата Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Валентина Романенко, УП

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Темы: неприкосновенностьГенпрокуратураянтарьВерховная Радавзятка
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