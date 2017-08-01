САП просит забрать в бюджет 300 тысяч залога Полякова

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взыскать в госбюджет 300 тысяч гривен залога, внесенных нардепом Максимом Поляковым.

Об этом сообщил руководителей САП Назар Холодницкий в эфире 112 канала. Он пояснил, что что Поляков выполнил решение Соломенского районного суда о мере пресечения частично. В частности, нардеп не выполнил те условия, которые были определены в постановлении, в частности относительно контроля ношения электронного браслета.

"Подчеркиваю, что другой подозреваемый, Розенблат, решение суда выполнил в полном объеме. Сегодня в 9:00 один из процессуальных руководителей обратился в Соломенский районный суд с ходатайством о взыскании указанного залога в доход государства", - отметил Холодницкий.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат. Парламент дал разрешение на привлечение их к ответственности.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

27 июля во Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Поляков снова отказался надевать браслет.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог.