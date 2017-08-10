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Новый адвокат Януковича заявляет, что не может с ним связаться

Четверг, 10 августа 2017, 16:59

Новый адвокат президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил, что пока не разговаривал с подзащитным и не имеет такой возможности.

Об этом он рассказал журналистам в четверг, передает "Укринформ".

"Я думаю, что в дальнейшем мы увидим, как будут развиваться события, но все же, для того, чтобы полноценно представлять интересы и защищать Януковича в суде, я считаю, что нужно будет связываться для согласования каких-то действий, позиций. Сейчас возможности у меня связаться нет (с Януковичем - ред.), я не связывался", - сказал Мешечек.

Как сообщалось, на следующем заседании 15 августа, суд планирует допросить свидетеля стороны обвинения - бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

Как известно, ранее государственный защитник Виктора Януковича попросил районный суд обратиться о международной правовой помощи в РФ для надлежащего вручения ему повестки о вызове в суд. Однако суд отклонил это ходатайство.

После того, как Янукович отозвал своих адвокатов из суда, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.

2 августа защиту Януковича подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Темы: Янукович
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