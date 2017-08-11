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В Белом доме уточнили, что Трамп поблагодарил Путина с сарказмом

Пятница, 11 августа 2017, 22:46

Президент США Дональд Трамп говорил с сарказмом, когда поблагодарил российского президента Владимира Путина за требование выслать 755 сотрудников американской дипломатической миссии из России.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.

Ранее Трамп сказал, что хочет поблагодарить российского лидера за экономию американских денег.

"Я хочу поблагодарить его, потому что мы стараемся сократить наш фонд заработной платы и, хотя я обеспокоен, я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей", - сказал он.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

30 июля Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.

Речь идет о сотрудниках посольства США в Москве и консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть аж 755 дипломатов США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США решат, как ответить на высылку дипломатов из России до 1 сентября.

Украинская правда

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Темы: ТрампПутин
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