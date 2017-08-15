Пентагон: Если КНДР нанесет удар по США, может начаться война

Если Северная Корея нанесет ракетный удар по США, ситуация может перерасти в войну.

Об этом заявил глава Минобороны США Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

"Если они откроют огонь по Соединенным Штатам, это может быстро перерасти в войну", - сказал Мэттис.

Он добавил, что Соединенные Штаты узнают траекторию северокорейской ракеты в течение нескольких минут, и если она будет направлена на остров Гуам, смогут перехватить ее.

Ранее Маттис заявил, что потенциальный ядерный инцидент "будет катастрофическим".

Напомним, Северная Корея пригрозила ракетными ударами по американской военной базе. В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи.

14 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что план удара по острову Гуам готов. Он приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.