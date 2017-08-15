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РосСМИ: Задержанный в оккупированном Крыму "диверсант" признал вину

Вторник, 15 августа 2017, 12:21
РосСМИ: Задержанный в оккупированном Крыму диверсант признал вину

Российское госагентство РИА Новости заявляет, что задержанный ФСБ РФ предполагаемый "агент Службы безопасности Украины" Геннадий Лемешко признал вину в подготовке диверсий в Крыму.

Об источнике этой информации агентство не пишет, но цитирует самого Лемешко.

"Прибыв в город Херсон второго июня, мы встретились с сотрудником СБУ по херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Нариманович. Нужно было на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму провести подрыв линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала камней, а также поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты", — заявил Лемешко.

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".

"12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый Свет", – сообщали в ФСБ РФ.

По данным российских спецслужб, Лемешко – уроженец Харьковской области, "ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из военных частей ВСУ".

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого Федеральная служба безопасности России обвинила в подготовке диверсий.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужб РФоб "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибридной войны,которую Россия активно ведет против Украины.

Темы: КрымРосcия
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