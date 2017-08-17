Генштаб: За последнее время ФСБ задержала 12 экс-военных ВСУ

В Генштабе заявляют о задержании 12 бывших военных Вооруженных сил Украины сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, передает "Укринформ.

"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ РФ. Им выдвинуты обвинения в шпионаже, организации диверсий и т. п. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - отметил Венскович.

Отвечая на вопрос о задержании "диверсионной группы", которую якобы возглавлял военнослужащий Сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины, Венскович сказал, что Генштаб сообщения фейковых новообразований не комментирует.

В то же время он отметил, что тщательный просмотр видео показывает, что это постановочная съемка. Он обратил внимание на то, что у задержанного обувь без шнурков, кроме того, видно, что задержание происходило весной, и т. д.

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко.

Позднее 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Лимешко.

В СБУ назвали это заявление провокацией.

Также боевики ОРДО распространили информацию, что якобы задержали группу украинских диверсантов, которые готовили уничтожение телебашни в Донецке. СБУ называет это враньем.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.