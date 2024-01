Советники Трампа по делам искусств уволились в знак протеста

В США 17 членов консультативного президентского комитета по делам искусств и гуманитарных наук подали в отставку в знак протеста против политики Дональда Трампа.

Об этом они написали в коллективном заявлении, адресованном президенту.

Члены комитета обвинили Трампа в поддержке "агрессивных групп и террористов, которые убили и ранили американских граждан в Шарлоттсвилле".

Они также упомянули о решении Трампа о выходе из парижского климатического соглашения, обвинили в нападках на свободу слова, осудили сокращение бюджета департамента культуры и запрет мусульманам и беженцам въезжать в США.

"Превосходство и дискриминация — не американские ценности. Ваши ценности — не американские ценности. Мы должны быть лучше этого. Мы и есть лучше этого. Если это вам не понятно, тогда мы призываем вас также уйти в отставку", — заявили члены комитета.

Заметим, что жена президента Мелания Трамп является почетным председателем комитета.

Dear @realDonaldTrump, attached is our letter of resignation from the President's Committee on the Arts & the Humanities @PCAH_gov pic.twitter.com/eQI2HBTgXs