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Советники Трампа по делам искусств уволились в знак протеста

Суббота, 19 августа 2017, 07:13

В США 17 членов консультативного президентского комитета по делам искусств и гуманитарных наук подали в отставку в знак протеста против политики Дональда Трампа.

Об этом они написали в коллективном заявлении, адресованном президенту.

Члены комитета обвинили Трампа в поддержке "агрессивных групп и террористов, которые убили и ранили американских граждан в Шарлоттсвилле".

Они также упомянули о решении Трампа о выходе из парижского климатического соглашения, обвинили в нападках на свободу слова,  осудили сокращение бюджета департамента культуры и  запрет мусульманам и беженцам въезжать в США.

"Превосходство и дискриминация — не американские ценности. Ваши ценности — не американские ценности. Мы должны быть лучше этого. Мы и есть лучше этого. Если это вам  не понятно, тогда мы призываем вас также уйти в отставку", — заявили члены комитета.

Заметим, что жена президента Мелания Трамп является почетным председателем комитета.

Как известно, в США в студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Акция была организована в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.

Президент США отреагировал на трагедию в штате Вирджиния, но не стал упоминать о насилии со стороны ультраправых, что вызвало серьезную критику со стороны американской общественности и мировых лидеров.

Только через два дня после трагедии Трамп выступил с осуждением проявлений расизма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАрасизм
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