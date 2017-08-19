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Боевики поджигают поля на линии разграничения - Минобороны

Суббота, 19 августа 2017, 13:07

Боевики намеренно поджигают поля и лесополосы на линии разграничения с целью вытеснения подразделений сил АТО с занимаемых позиций.

Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

"Враг продолжает широко применять зажигательные боеприпасы и придерживается тактики выжженной земли. Боевики намеренно, применяя эти боеприпасы, поджигают поля и лесополосы на линии разграничения сторон с целью вытеснения подразделений сил АТО с занимаемых позиций", - сказал он.

По словам Мотузяника, только в течение последних нескольких дней были отмечены подобные случаи вблизи Зайцево, Катериновки, Марьинки, Новотошковского и Верхнеторецкого.

Он отметил, что украинские войска прилагали максимум усилий к тушению этих пожаров, часто с риском для жизни.

Мотузяник добавил, что от таких преступных действий противника страдают и мирные жители, проживающие на линии разграничения.

Так, в четверг в результате попадания зажигательных боеприпасов в один из жилых кварталов Зайцево возник пожар в нескольких домах.

А в пятницу автомобиль украинской стороны СЦКК в Зайцево был обстрелян огнем вражеского снайпера.

Мотузяник также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в рядах украинских войск погибших не было, однако трое бойцов ВСУ получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
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