Порошенко вечером поговорит с лидерами стран "нормандского формата"

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - состоится вечером 22 августа.



Об этом заявил президент Петр Порошенко выступая во вторник в Северодонецке.

"Уже через три с половиной часа в Киеве у меня состоится сегодня вечером телефонная конференция в нормандском формате, где мы будем настаивать на усилении вооруженной миссии ОБСЕ и о введении миротворцев Организации Объединенных Наций и об объявлении режима прекращения огня с 25го или 1 -го сентября, чтобы дети наконец хоть могли в школу пойти", – сказал глава государства.

"Да я понимаю, что на этом мы не первый раз подчеркиваем, но мы демонстрируем миру наше желание мира, кто на самом деле является агрессором, который хочет войны", - добавил Порошенко.



Глва государства выразил уверенность относительно согласования этой инициативы с канцлером Германии и президентом Франции.



"Мы будем делать все, чтобы на Донбассе прекратили стрелять", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил важность того, чтобы Российская Федерация официально задекларировала намерение прекращения огня на востоке Украины.



"Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично", – сказал президент.

В то же время, как сообщает представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, в среду состоялась внеплановая поездка президента Порошенко в Счастье, где он встретился с представителями миссии СММ ОБСЕ, которые мониторят ситуацию с безопасностью в Станице Луганской.

"Там 3 дня назад был создан первый круглосуточный наблюдательный пункт. Именно на круглосуточной работе миссии настаивает Украина", - пишет Геращенко в Facebook.

Она отмечает, что президент хотел пообщаться с представителями ОБСЕ накануне телефонной конференции в нормандском формате, чтобы услышать первые впечатления от круглосуточного мониторинга.

Ранее во вторник глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал телефонный разговор в "нормандском формате в ближайшее время".



"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора состоит в том, чтобы обсудить вопросы безопасности и освобождения заложников", – сообщил он.



При этом отмечалось, что вопрос персональной встречи глав государств еще только обсуждается, и она состоится только когда появится понимание, каким образом двигаться дальше.



Валентина Романенко, УП