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Freedom House объяснила, почему оценивает Крым отдельно

Понедельник, 28 августа 2017, 14:21

Карта, представленная правозащитной организацией Freedom House, где Крым иным цветом отделен от материковой части Украины, отображает уровень свободы и демократии в мире, а не политическую принадлежность территорий.

Так пояснил 28 августа в комментарии "Крым.Реалии" материалы проекта "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" координатор правозащитной организации Freedom House в Украине Зорян Кись.

"Это не политическая карта, а карта уровня свободы и демократии. Позиция Freedom House четкая и не изменится: Крым – это Украина. Здесь не может быть никакой дискуссии...", – подчеркнул Кись.

"Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. На этот факт не нужно закрывать глаза. Поэтому мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России", – объясняет координатор.

Как известно, в феврале 2017 года в сети уже разгорался скандал из-за публикации отчета Freedom House.

Ранее Международная правозащитная организация Freedom House проиллюстрировала отчет "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" мировой картой, на которой украинский Крым выделен как отдельная территория.

Как известно, в феврале 2017 сети уже разгорался скандал из-за публикации отчета Freedom House.

Темы: права человекаКрым
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