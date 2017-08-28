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Главные новости дня

Понедельник, 28 августа 2017, 21:00

Подборка самых важных новостей за 28 августа на Украинской правде.

О взрыве на Грушевского. В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.

О декларации Порошенко. По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

О Суркисах. Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск 6 компаний, связанных с семьей Суркисов, к НБУ, Фонду гарантирования , Минфину и "Приватбанку" о признании противоправным решения о списании средств связанных лиц.

О Дыминском. Адвокат бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый не может ответить, когда его подзащитный может вернуться в Украину и дать показания.

О сыне Шуфрича. Мужчина, которого 26 августа на Bentley сбил на пешеходном переходе сын нардепа от Опоблока Нестора Шуфрича, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об УЗ. В финансовом плане ПАО "Укрзализныця" на 2017 год предусмотрено уменьшение объема пассажирских перевозок без подорожания стоимости проезда.

О Боинге. США не раскрывают имеющиеся доказательства того, что малазийский "Боинг-777" в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области с подконтрольной сепаратистам территории, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации.

Темы: ПорошенкоШуфричУкрзализныця
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