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Слідство розглядає кілька версій вибуху на Грушевського

Понеділок, 28 серпня 2017, 11:44

Слідче управління Головного управління Нацполіції в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вибуху 24 серпня на вулиці Грушевського у Києві.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За фактом злочину внесено відомості до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом).

В рамках провадження оперативні підрозділи встановлюють свідків та очевидців події, досліджують записи з камер відеоспостереження, що розташовані на прилеглій до місця злочину території.

До розслідування також залучено співробітників Служби безпеки України.

На даний час слідчі відпрацьовують кілька версій скоєння злочину, серед яких замах на життя військовослужбовця через професійну діяльність, а також вчинення злочину з хуліганських мотивів.

Досудове слідство триває.

27 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що в справі про вибух на Грушевського вже є підозрювані.

Як відомо, 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського стався вибух.

Внаслідок нього постраждали дружина та мати дружини Героя України, командира роти снайперів 79 окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва, а також офіцер 79 ОМБР. 

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Сам Чибінєєв вважає, що члени його родини постраждали випадково. 

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяКиївпрокуратура
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