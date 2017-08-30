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Трамп-младший согласился дать показания в Сенате по России

Среда, 30 августа 2017, 07:37

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший согласился дать показания в юридическом комитете Сената относительно вмешательства России в выборы в США.

Об этом сообщает CNN.

Заседание Сената будет проходить в закрытом режиме. Дата заседания определена, однако не называется.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас отказался от комментариев.

Как известно, 11 июля старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Также, как сообщалось ранее, на встрече присутствовали Ринат Ахметшин, которого назвали бывшим советским разведчиком, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Впоследствии стало известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе - вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.

Темы: США
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