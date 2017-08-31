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Украина и Нидерланды обменяются данными по MH-17

Четверг, 31 августа 2017, 02:16

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийском Боинг-777 рейса MH-17, что поможет официальному Киеву в иске против РФ.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль, пишет DW.com.

По ее словам, меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время.

"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена ​​под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно – поставки оружия для поражения этого самолета", - сообщила Зеркаль .

В начале июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета "Боинг-777" на Донбассе в 2014 году. Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.

Напомним, виновные в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Решение о рассмотрении дел подозреваемых в Нидерландах совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственной группы (JIT), расследующей сбивания самолета.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года - погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Темы: MH17МИД
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