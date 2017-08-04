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ЕС в пятницу расширит санкции против РФ из-за скандала с Siemens - СМИ

Пятница, 4 августа 2017, 14:44

ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против России из-за поставки компанией Siemens турбин в аннексированный Крым.

Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters, передает Европейская правда

Государства ЕС имеют время до вечера пятницы на то, чтобы подать свои замечания к черному списку. Как сказали агентству двое дипломатов, скорее всего никаких препятствий не будет и решение будет принято.

Германия в июле предложила добавить еще четырех граждан России, включительно с представителями Министерства энергетики, в черный список. Кроме того, было предложено ввести санкции в отношении трех российских компаний, в том числе и тех, которые доставляли турбины на полуостров.

ЕС нужно единогласие в введении санкций, и по информации источника, по настоянию Италии одно из имен было изъято из списка лиц, против кого предлагаются санкции.

Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

Концерн решил остановить поставку энергетического оборудования российским государственным компаниям, пока не наработает новых правил контроля поставок.

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