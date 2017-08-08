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В Днипре вручили 2 подозрения участнику перестрелки, в которой погибли бойцы АТО

Вторник, 8 августа 2017, 00:43

В Днипре вручили еще два сообщения о подозрении участнику перестрелки, в которой погибли двое бойцов АТО, Давиду Пабилеру.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на областное управление милиции.

По данным полиции, вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

1 августа участнику перестрелки в Днепре, гражданину Израиля, было вручено первое сообщение о подозрении.

В то же время, как сообщили в полиции, вопрос об избрании ему меры пресечения все еще решается суде.

Избрание меры пресечения подозреваемому в Бабушкинском районном суде Днипра началась еще 2 августа. Процесс затянулся из-за многочисленных ходатайств защиты. Сторона защиты несколько раз ходатайствовала об отводе судьи и следователя, адвокаты заявили ходатайство о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, не понимает украинского и русского языков.

На судебном заседании в пятницу адвокаты подозреваемого выражали недоверие к профессионализму специально приглашенной в Днипро из Умани переводчицы с иврита. Сторона обвинения прокомментировала это как сознательное затягивание судебного процесса.

Суд в понедельник снова затянулся из-за нового ходатайство защиты об отводе судьи.

Как известно, 24 июля вечером в Днипре в результате перестрелки погибливоин-доброволец Алексей Вагнер и бывший боец Максим Иващук, а еще один доброволец Эдмонд Саакян, известный как адвокат, получил ранение. И четверо нападавших попали в больницу

По данным полиции, перестрелка произошла из-за экономических, а не уголовных или политических, вопросов.

Открыто производство по статье "умышленное убийство".

Темы: судДнепрполиция
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