Собчак заявляет, что не собирается иметь дело с Кремлем

Российская телеведущая Ксения Собчак, назвала вбросом информацию о том, что она может быть соперником президента РФ Владимира Путина на следующих президентских выборах, и заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.

Об этом она сообщила в Instagram.

"Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах – не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", - написала Собчак.

Она также возмутилась тем, что СМИ, которые сообщили о ее возможном участиии в выборах, не посчитали нужным получить комментарии от нее.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "рассматриваемых 5–7 кандидатур" называли и Ксению Собчак.