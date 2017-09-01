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Собчак заявляет, что не собирается иметь дело с Кремлем

Пятница, 1 сентября 2017, 13:34

Российская телеведущая Ксения Собчак, назвала вбросом информацию о том, что она может быть соперником президента РФ Владимира Путина на следующих президентских выборах, и заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.  

Об этом она сообщила в Instagram.

"Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах – не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", - написала Собчак. 

 

Она также возмутилась тем, что СМИ, которые сообщили о ее возможном участиии в выборах, не посчитали нужным получить комментарии от нее.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "рассматриваемых 5–7 кандидатур" называли и Ксению Собчак.  

Темы: РосcияПутинСобчаквиборы
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