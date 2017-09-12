МИД РФ кричит, что Украина устанавливает "насильственный языковой режим"

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, что основной целью украинских властей является установление в Украине "моноэтнического языкового режима".



Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства в ответ на принятый Верховной Радой закон "Об образовании".

МИД России считает, что этот закон устанавливает жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств "с перспективой их полного вымывания из образовательной системы этой страны до 2020 года".



"Хотя в законе русский язык не упоминают, очевидно, что главной целью украинских законодателей является максимальное ущемление миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", – говорится в заявлении.



Не преминул МИД России упомянуть и "Майдан":



"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере".



Ведомство также считает, что нужны коллективные усилия, в том числе и площадки международных организаций, чтобы "противодействовать политике властных структур Украины, которые презирают общепризнанные стандарты прав человека".



Напомним, что сразу после принятия закона "Об образовании" в Верховной Раде румынское сообщество попросило президента Петра Порошенко ветировать этот закон с тем, что он мол "неконституционный".



"Ст.7. О языке образования содержит нормы, противоречащие статьям 10, 22, 23, 53 Конституции Украины и прокладывают путь к языковой ассимиляции национальных меньшинств", – говорится в открытом письме.



Также свою обеспокоенность озвучили румынский, венгерский и польский МИД.



Против закона об образовании также выступил президент Молдовы Игорь Додон.



Заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в эфире "Громадського радио" сообщил, что всего около 10% учащихся в Украине обучаются на других языках, а 90% школьников учатся на украинском языке.



Он уточнил, что "большинство (из этих 10%) учатся на русском языке".



Новым законом предусмотрено, что изменения языка преподавания начнутся в учебном году 2020 года.



"Право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и в начальных школах.



В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12-й) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства на языке национального меньшинства", – говорит Хобзей.



В Заключительных положениях к закону "Об образовании" указано, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получать общее среднее образование с 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.



"Это означает, что дети, в 7 или 10 классе, дальше будут учиться на языке меньшинства и этот учебный год проведут, как запланировано, – отмечал замминистра. – А в следующем году с 1 сентября в школах от 5 по 9 и в 10-11 классах мы совместно с органами управления образования будем определять, какие предметы будут преподаваться на украинском языке, а какие останутся преподаваться на языке национального меньшинства.



А с 2020 года с 5 по 11 классов все будут изучать общеобразовательные предметы на украинском языке, а на языке национальных меньшинств язык и литературу меньшинства".

Украинская правда. Жизнь