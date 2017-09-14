У правоохранителей есть видео с мужчиной, который взорвал автомобиль Махаури

Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой видно, как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На видео также видно, что человек, который подорвал авто Махаури, скрылся в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве.

По словам источника агентства, взрывчатка была заложена, скорее всего, в подлокотнике в салоне автомобиля.

Он также отметил, что полиция отвергла версию о том, что Махаури носил с собой взрывчатку, которая якобы и сработала.

И добавил, что на месте взрыва обнаружили части детонатора и механизма, который приводит его в действие по радиосигналу.

Все обнаруженные элементы находятся на экспертизе.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами.

В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.



Позже выяснилось, что погибшим был Тимур Махаури.

Следствие рассматривает три основные версии взрыва автомобиля – связь со спецслужбами РФ или кадыровскими спецслужбами, "криминальные разборки" и межличностные отношения.