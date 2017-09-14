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Новый Верховный Суд: ВCП нужно еще 10 дней, а Порошенко торопит Раду

Четверг, 14 сентября 2017, 13:10

Высший совет правосудия объявит решение по рекомендации к назначению победителей конкурса в новый Верховный Суд не ранее 25 сентября.

Об этом сообщил журналистам глава ВСП Игорь Бенедисюк, передают "Украинские новости".

"Будут рассмотрены в соответствии с процедурой с 14 по 25 сентября в пленарном заседании, то есть беспрерывно, все 120 кандидатов. Потом мы уйдем в совещательную комнату", – сказал он.

В четверг ВСП до 12:00 рассмотрел кандидатуры 4 из 30 победителей конкурса в Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда.

В частности совет рассмотрел кандидатуру доцента Одесской юридической академии Егора Краснова.

В 2014 году он был заместителем главы избирательной комиссии в округе №135 на выборах депутатов Верховной Рады. В комиссию его делегировала "Морская партия" Сергея Кивалова, который и победил в этом округе и стал депутатом парламента.

Также в четверг рассмотрели кандидатуру адвоката Сергея Жукова, жена которого работает судьей Окружного админсуда, а мать была судьей Высшего хозсуда.

Жуков был членом партии "Україна майбутнього" и депутатом горсовета Днипра от "Блока Петра Порошенко". Кандидат признал, что в 2016 году его дважды привлекали к админответственности за превышение скорости и парковку в неположенном месте.

Еще один кандидат, судья Хозяйственного суда Харьковской области Александр Мамалуй рассказал, что служил снайпером в зоне АТО и сейчас постоянно носит с собой оружие.

"У меня есть право постоянного ношения этого оружия. Если надо, то буду и туда (в новый Верховный Суд) носить, война продолжается все-таки", – подчеркнул он.

В то же время Мамалуй отметил, что прошел все необходимые психологические тесты и не собирается безосновательно применять оружие.

Между тем, президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет во втором чтении законопроект №6232 об урегулировании деятельности нового Верховного Суда на пленарной неделе 19-22 сентября.

"Жду, что на следующей неделе Верховная Рада завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе для бизнеса", – сказал он на встрече с представителями украинского и иностранного бизнес-среды.

Как известно, 7-8 сентября нардепы рассмотрели около 700 из 4000 поправок к законопроекту №6232 об урегулировании деятельности нового Верховного Суда. В первом чтении "самый длинный в истории" президентский законопроект был принят 20 июня.

Конкурс в новый Верховный Суд начался 7 ноября 2016 года.

27 июля 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда, хотя 30-х из них Общественный совет добропорядочности ветировал как не удовлетворяющих критерии профессиональной этики и добропорядочности.

Кандидатуры победителей после рассмотрения в ВСП передадут на утверждение Порошенко.

Темы: Верховный судсудреформыВерховная Рада
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