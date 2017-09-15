В "посетители" ФСБ в оккупированном Крыму узнали похитителя Параламова - СМИ

Родственники крымчанина Рената Параламова, который накануне сообщил о пытках после обыска в его доме, утверждают, что узнали одного из участников его похищения среди посетителей так называемого крымского управления ФСБ России.

Об этом "Крим.Реалии" сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в так называемом управлении ФСБ России по Крыму.

"Из здания ФСБ начал выходить человек, который присутствовал на этом обыске. И его все они (родственники Параламова - УП) узнали. Я начал требовать, чтобы этот человек представился. Он начал убегать. Я спросил: "Вы – сотрудник ФСБ?" Он молча дошел до середины дороги, развернулся и забежал обратно в здание. Закрыл за собой дверь", - рассказал адвокат.

Кубердинов подытожил, что теперь у него нет никаких сомнений, что к обыску Параламова причастна ФСБ или "те, кто спокойно и беспрепятственно могут заходить в это здание и выходить".

В издании отметили, что пытаются получить комментарий в управлении ФСБ России в аннексированом Крыму, которое до сих пор официально не подтверждало причастности ведомства к обыску в доме Рената Параламова, его похищению, а также того, является ли сотрудником ведомства опознанный родственниками крымчанина мужчина.

Ранее сообщалось, что в Симферополе российские полицейские задержали якобы за митинг и отвезли в участок адвоката Эмиля Курбединова вместе с журналистом Тарасом Ибрагимовым и несколькими активистами.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями".

Адвокат Курбединов предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

По словам адвоката, после обыска силовики забрали Параламова с собой, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

14 сентября он нашелся на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

Адвокат Курбединов заявил, что Параламов пройдет судмедэкспертизу.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".