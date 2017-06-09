Мельничук и Онищенко вышли из "Воля народа"

Народные депутаты Сергей Мельничук и Александр Онищенко вышли из группы "Воля народа".



Об этом объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий после часа вопросов к правительству.



О выходе Онищенко он объявил по просьбе группы.

Группа "Воля народа" до 9 июня насчитывала 19 нардепов.

Как известно, Онищенко о выходе из "Воли народа" заявил в октябре прошлого года, а в феврале этого продемонстрировал заявление о выходе из группы с собственной подписью.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.



8 августа 2016 года Онищенко объявили в национальный розыск, а затем просили Интерпол объявить его в международный розыск.



По имеющейся информации, нардеп скрывается в Великобритании.

Александр Онищенко, УП