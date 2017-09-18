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Полторак рассказал, как расширился диалог с НАТО

Понедельник, 18 сентября 2017, 17:00

Сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом за последние 3 года значительно расширилась, в Министерстве обороны Украины работает 65 иностранных советников.

Об этом министр обороны Степан Полторак написал в Facebook.

"Наше сотрудничество с Альянсом за последние три года приобрело широкие масштабы практически по всем направлениям. Значительно вырос военно-политический диалог, регулярно работает комиссия "Украина – НАТО", – заявил он.

"Мы чувствуем очень хорошую помощь в вопросах, связанных с реформированием Вооруженных Сил Украины: это и наработка документов оборонного планирования, начиная с Военной доктрины и заканчивая законом "О национальной безопасности Украины", разработка которого находится на стадии завершения", – добавил Полторак .

Министр отметил, что "очень нужной и мощной помощью Альянса является Комплексный пакет помощи, утвержденный в 2016 году на заседании Альянса в Польше".

"Важным является совещательная помощь, которую мы получаем от стран-партнеров. Всего в Министерстве обороны Украины работает 65 советников, которые оказывают всестороннюю помощь", – отметил Полторак.

"Важны и многонациональные учения, которые регулярно проводятся с нашими партнерами и ускоряют вступление совместимости украинских Вооруженных сил (Украина) с силами НАТО", – добавил он.

Темы: НАТОармияармияПолторак
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