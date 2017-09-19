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Полиция: В стычках под судом по делу "2 мая" пострадали 35 силовиков

Вторник, 19 сентября 2017, 00:28
Полиция: В стычках под судом по делу 2 мая пострадали 35 силовиков

Около 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии получили телесные повреждения различной степени тяжести в ходе беспорядков под под зданием Ильичевского горсуда в Черноморске, который рассматривал дело "2 мая".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

"Участники акции нарушали общественный порядок, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой", - заявили в полиции.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области под зданием Ильичевского городского суда в Черноморске возникли две драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

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Темы: судОдессаполициядело 2 мая
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