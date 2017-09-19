ФБР прослушивало Манафорта до и после выборов в США - CNN

Американские следователи прослушивали телефонные разговоры бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по тайному распоряжению суда до и после 2016 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники.

Некоторая собранная информация включает сообщения, которые вызвали беспокойство среди следователей, о том, что Манафорт поощрял россиян помочь с кампанией, сообщили три источника, знакомые с расследованием.

Два из этих собеседников отметили, что показания не являются решающими.

Тайное решение суда, которое позволило прослушивать Манафорта, начало действовать с 2014 года. Оно сосредоточено на работе, которую группа консалтинговых фирм Вашингтона делала для тогдашней правящей партии в Украине, отмечает издание. Очевидно, речь идет о Партии регионов.

По данным одного из источников, прослушивание было приостановлено на определенном этапе в прошлом году из-за отсутствия доказательств.

ФБР возобновило прослушки после получения нового ордера, который, как минимум, продолжился в начале этого года.

Пока неизвестно, когда именно начал действовать второй ордер на прослушку. Интерес к Манафорту усилился из-за перехваченных сообщений между ним и русскими. Сообщается, что прослушка продолжалась до 2017 года, в том числе, когда Манафорт лично общался с Трампом, что стал президентом.

Телеканал отмечает, что неизвестно, были ли записаны какие-то слова Дональда Трампа.

Белый дом отказался комментировать эти сообщения. Так же, как и представитель Пола Манафорта.

Ранее 18 сентября издание The New York Times со ссылкой на два источника, знакомые с делом, заявили, что агенты США сообщили Манафорту, что планируют обвинения после совершенного в июле в его доме в Вирджинии обыска.

Заинтересованность Манафортом в ФБР началась в 2014 году как результат расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Партия регионов обвиняется в коррупции, украинская власть считает, что он вывез миллионы долларов из страны.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США.



В июне 2016 году он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Украинская правда