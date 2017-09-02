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Канада тайно вывезла с Кавказа 30 гомосексуалов - СМИ

Суббота, 2 сентября 2017, 12:39

Канадское правительство в рамках тайной программы с негосударственными организациями вывезло с Чечни и других регионов Кавказа несколько десятков гомосексуалов.

Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на источники.

В материале говорится, что канадское правительство в течение трех месяцев тайно привозило в страну гомосексуалов из России.

Общее количество людей, которые таким образом уехали из РФ в Канаду составляет 30 человек. Большинство из них - мужчины из Чечни, но есть и женщины, и представители других регионов Северного Кавказа. При содействии правительства им предоставлялся статус беженцев и поддержка.

"Эвакуация, организованная главой МИД Христей Фриланд, не подпадает под действие международных конвенций и может навредить и так напряженным отношениям между Россией и Канадой", - отмечает издание.

Кимахи Пауэлл, исполнительный директор канадской неправительственной организации Rainbow Railroad, заявил, что сейчас пришло время публично говорить о чеченских беженцах, поскольку те, кто хотел приехать в Канаду, сейчас находятся здесь, а новоприбывшие нуждаются в помощи с трудоустройством, обучение языку и консультировании, которые сложно обеспечить, когда их присутствие держится в секрете.

"Мы должны были быть осторожными относительно программе, чтобы как можно дольше поддерживать их безопасность", - сказал Пауэлл.

"Теперь мы должны сосредоточить внимание на урегулировании и интеграции этих людей, и это важно, чтобы наше сообщество, которое заботится о них, знало, что они здесь, что они в безопасности", - добавил он.

В правительстве изданию сообщили, что пока Оттава не желает публично признать эту операцию.

Как известно, в начале апреля этого года "Новая газета" опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне, после чего начала получать угрозы. Власти Чечни назвали публикации издания клеветой.

Громадське

Темы: КанадаЛГБТЧечня
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