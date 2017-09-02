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Канада таємно вивезла з Кавказу 30 гомосексуалів – ЗМІ

Субота, 2 вересня 2017, 12:39

Канадський уряд в рамках таємної програми з недержавними організаціями вивіз із Чечні та інших регіонів Кавказу кілька десятків гомосексуалів.

Про це повідомляє The Globe and Mail з посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що канадський уряд протягом трьох місяців таємно провозив до країни гомосексуалів з Росії.

Загальна кількість людей, які таким чином виїхали з РФ до Канади становить 30 осіб. Більшість із них – чоловіки з Чечні, але є й жінки та представники інших регіонів Північного Кавказу. За сприяння уряду їм надавався статус біженців та підтримка.

"Евакуація, організована главою МЗС Христею Фріланд, не підпадає під дію міжнародних конвенцій та може нашкодити і так напруженим відносинам між Росією та Канадою", — зазначає видання.

Кімахі Пауелл, виконавчий директор канадської неурядової організації Rainbow Railroad, заявив, що зараз прийшов час публічно говорити про чеченських біженців, оскільки ті, хто хотів приїхати до Канади, зараз перебувають тут, а новоприбулі потребують допомоги з працевлаштуванням, навчання мови та консультування, які складно забезпечити, коли їх присутність тримається у секреті.

"Ми повинні були бути обережними щодо програми, щоб якнайдовше підтримувати їхню безпеку", — сказав Пауелл.

"Тепер ми повинні зосередити увагу на врегулюванні та інтеграції цих людей, і це важливо, щоб наша спільнота, яка піклується про них, знала, що вони тут, що вони в безпеці", — додав він.

В уряді виданню повідомили, що поки Оттава не бажає публічно визнати цю операцію.

Як відомо, на початку квітня цього року "Новая газета" опублікувала серію статей про переслідування геїв у Чечні, після чого почала отримувати погрози. Влада Чечні назвали публікації видання наклепом.

Громадське

Теми: КанадаЛГБТЧечня
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