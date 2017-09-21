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Площадка для обсуждения возвращения Крыма невозможна без РФ – Геращенко

Четверг, 21 сентября 2017, 12:44

Ни одна международная площадка для обсуждения вопроса возвращения аннексированного Крыму невозможна без участия Российской Федерации.

Это констатировала первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко на брифинге в Верховной Раде.

Она отметила, что на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом, а накануне он уже встречался со всеми лидерами Европейского союза и многих стран – и коснулся трех ключевых тем.

"Первая (тема) – это Крым и Донбасс, они неразрывно связаны. Слухи о "зраде", что якобы можно сдать Крым за Донбасс, – они не подтверждаются. Наоборот, президент предложил инициативу создания "клуба друзей Крыма" для возможности деоккупации Крыма", – сказала Геращенко.

"Но очевидно, что любая площадка для обсуждения вопроса возвращения Крыма невозможна без Российской Федерации, укравшей Крым. И пока Российская Федерация здесь не демонстрирует никакого желания отдавать Крым. Поэтому мы должны создать такие международные условия, чтобы вор отдал украденное сам. Таковы наши политико-дипломатические усилия", – заявила она.

Геращенко также отметила, что Порошенко говорил и о реформах, в частности, законе об образовании.

А параллельно министр иностранных дел Павел Климкин доносит позицию Украины по миротворцам и другим важным вопросам.

Геращенко также отметила, что президент в выступлении на Генассамблее ООН говорил о необходимости освобождения 144 заложников и судьбе 16 политзаключенных Кремля.

Она отметила, что в Минске Украина добивается освобождения заложников.

"Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, – где они находятся. И мы готовы передать 313 человек ОРДО-ОРЛО, что позволяет украинское законодательство, для освобождения наших заложников", – сказала Геращенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: КрымРосcияГеращенко Иринамир
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