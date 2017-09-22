Луценко о свадьбе сына: Имею право на 5-часовое счастье

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что имеет право на "личное 5-часовое счастье", говоря о свадьбе сына, которую обслуживали авто Генпрокуратуры и охраняла Госохрана.

Об этом он написал в facebook в ответ на вопрос одного из пользователей.

"Что вам не нравится? Мой сын, отвоевав под ДАП, не имеет права на свадьбу? Или я не имею права пригласить на праздник своих друзей? Вернув стране 50 млрд. грн., я имею право на личное 5-часовое счастье", - написал Луценко.

Скриншот с facebook Луценко

Он также отказался комментировать действия сотрудников Госохраны, совершивших физическое нападение на съемочную группу журналистов, в результате чего оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

"Действия УГО состоялись вне моей территории и подлежат оценке их руководства", - написал Луценко.

Скриншот с facebook Луценко

Как известно, на свадьбе старшего сына генпрокурора Юрия Луценко, которая состоялась 15 сентября в загородном комплексе под Киевом, побывали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать возможности зафиксировать события на видео, закрывали въезд на открытую парковку ресторана ведомственными автомобилями.

А при выезде с празднования президента Порошенко совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы помешать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".

Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.